Szégyen Nápolyban: sokba kerülhet a németeknek a drukkerek ámokfutása

Élesen bírálták az olasz és a német kormány miniszterei a frankfurti szurkolók erőszakos viselkedését a szerda esti Napoli elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágója előtt. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes egyúttal felszólította a német vezetést a rendbontás során keletkezett károk megtérítésére. Közben a nápolyi rendőrség hivatalos közleményben tudatta, hogy az éjszaka folyamán nyolc embert vett őrizetbe.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szerda esti mérkőzés előtt a német Eintracht Frankfurt szimpatizánsai Nápoly belvárosában csaptak össze a helyi rendőrökkel.

A német drukkerek egy rendőrautót is felgyújtottak, járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező olasz rendőrökre, erősen veszélyeztetve a járókelőket is.

A nápolyi rendőrség csütörtökön kora délután közölte, hogy a szerda éjszaka nyolc embert vett őrizetbe – öt hazai és három vendégszurkolót.

Gaetano Manfredi, Nápoly polgármestere közleményben ítélte el a német drukkerek magatartását, amelyet „minden szinten elfogadhatatlannak” nevezett.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a hivatalos Twitteren-csatornáján közzétett bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy „a német szurkolók ártottak a nápolyi rendőröknek, akik ugyanis randalíroztak a városban, nem drukkerek, hanem bűnözők voltak”.

Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino…

Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine. pic.twitter.com/yMSD2YOQo9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 15, 2023

Salvini egyúttal felszólította a német kormányt, hogy térítse meg az okozott kárt, amelyet körülbelül hárommillió euróra (közel 1,2 milliárd forint) becsült.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter elmondása szerint a visszavágón a német szurkolókra vonatkozó jegyeladási tilalom nem volt diszkriminatív cselekedet, ha ők annak érezték, az akkor sem jogosította fel őket a szégyenteljes viselkedésre.

Tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e alla città di #Napoli per questi gravi episodi di violenza. Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte non era un atto discriminatorio. Spero che questi criminali vengano consegnati alla giustizia. pic.twitter.com/5GdtELmrZR — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 15, 2023

A rendbontás a német kormány tagjait is megrázta, Nancy Faeser német belügyminiszter a hivatalos Twitter-fiókján közzétett bejegyzésben úgy fogalmazott, az „ilyen és ehhez hasonló jelenetek tönkreteszik a sportot, a következményeket pedig vállalni kell”.

Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen. Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt. https://t.co/uZ3k86qFLy — Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 15, 2023

Az események mellett a német sajtó sem ment el szó nélkül, a Bild című napilap másnap „Szégyen Nápolyban” címmel közölt tudósítást.

A súlyos negatív visszhangok és a kész tények ellenére Philipp Reschke, az Eintracht Frankfurt szurkolói ügyekért felelős elnökségi tagja egyelőre nem vállalta a felelősséget a német drukkerek magatartásáért.

„A jelenlegi információk szerint a szurkolóink egy nagyobb csoportja a tengerpart mentén vonult rendőri kísérettel a belváros felé, amikor a nápolyiak lerohanták őket. A rendőrségi jármű kigyulladt, de a rendőrök maguk sem tudták megmondani, ki okozta a tüzet. Nekem úgy tűnt, hogy mindkét csoport szándékosan kereste a konfliktust. A rendőrök közéjük álltak, így nem lehet pontosan megmondani, hogy ki támadt rájuk” – közölte Reschke, aki szerint a hivatalos vizsgálat eredményéig egyik tábor sem vádolható közvetlenül.

A kiemelt képen a szerda esti Napoli-Frankfurt labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntő visszavágója előtt történt szurkolói rendbontás jelenete látható. (Forrás: MTI/EPA/CIRO FUSCO)