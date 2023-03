Infantino marad még négy évig a FIFA elnöke

A tagság csütörtökön újraválasztotta Gianni Infantinót a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökének.

Az olasz-svájci sportvezető egyedüli jelölt volt a posztra és a tisztújító kongresszuson egyhangúlag kapott újabb négy évre bizalmat.

A Kigaliban zajló ülésen az is eldőlt, hogy Infantino első három elnöki évét – amelyet Sepp Blatter lemondása után kezdett 2016-ban – nem veszik egy egész ciklusnak, ami által a tagok biztosították számára azt a lehetőséget, hogy 2027-ben ismét elindulhasson a posztért, amelyet a szabályok szerint három teljes cikluson át tölthet be egy személy.

„Szeretném megköszönni mindannyiótoknak: azoknak, akik szeretnek, ti sokan vagytok, de azon keveseknek is, akik utálnak. Mindannyiótokat szeretlek” – mondta az 53 éves Infantino, miután álló taps köszöntötte újraválasztása alkalmából. „A FIFA elnökének lenni nagy elismerés és kiváltság, ugyanakkor hatalmas felelősség is. Továbbra is számíthattok elkötelezett munkámra.”

