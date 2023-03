Addig biztosan lesz F1-es futam Ausztriában, amíg a Hungaroringen

Az Osztrák Nagydíj jövőjéről szóló megállapodást szerdán jelentette be a spielbergi Red Bull Ring GmbH, valamint a gyorsasági autós világbajnoki sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. A jelenlegi spielbergi versenypálya 2014 óta állandó helyszíne a Forma–1-nek.

BREAKING: The Austrian Grand Prix will stay on the calendar until at least 2027#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/jwq2do3MMn

— Formula 1 (@F1) March 15, 2023