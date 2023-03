Nem indulhatnak a világbajnokságon a Liu testvérek

A Sportal csütörtöki információi szerint biztossá vált, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sem indul el a jövő héten kezdődő dél-koreai rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságon – míg előbbi még nem is vehetne részt az eseményen, addig utóbbi esetében adminisztrációs ügy miatt lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor augusztusban jelentette be, hogy – követve a magyar válogatottól távozó kínai edzőjüket, Csang Csing Linát – Kínában készül az idényre, majd október 30-án országváltási kérelmüket is benyújtották. A magyar szövetség előbb az országváltás feltételéül szabta a Liu fivérek hároméves felkészülésére fordított összeg visszafizetését, végül az elnökség eltekintett anyagi követelései érvényesítésétől és hozzájárult az országváltáshoz.

A Sportal úgy tudja, hiába került pont az ügy végére, a várakozásokkal ellentétben sem Liu Shaolin Sándort, sem Liu Shaoangot nem nevezték a kínai szövetség által a március 10. és 12. között esedékes dél-koreai rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságra – az oldal megjegyzi, Shaoang esetében ez mondjuk nem váratlan, mert a 2022-es, áprilisi vébé óta még nem telt el a szabályok szerint szükséges egyéves kihagyás.

Ami azonban meglepő, az Liu Shaolin Sándor esete, akivel kapcsolatban a portál egykori váltótársát, Burján Csabát idézi.

„Beszéltem velük, és Shaolin már ott is lehetne a vb-n, de azt mesélte, hogy valamilyen adminisztrációs ügy miatt végül lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről. Úgyhogy ez az oka annak, hogy továbbra is várni kell a bemutatkozásra. Számukra ráadásul ezzel véget is ért a szezon.”

A 27 éves Liu Shaolin Sándor a 2018-as, phjongcshangi olimpián a váltóval nyert ötkarikás aranya mellett vb-ken kétszer, Eb-ken pedig hatszor diadalmaskodott. Három évvel fiatalabb öccse, a szintén budapesti születésű Liu Shaoang olimpián két-két arany- és bronzérmet nyert, emellett hatszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok.

Forrás: Sportal

Kiemelt kép forrása: Instagram