Vége a várakozásnak: pénteken indul a Forma–1-es szezon az M4 Sporton!

Március harmadikán a Bahreini Nagydíj hétvégével rajtol a 2023-as Forma–1-es idény. Az M4 Sport és az m4sport.hu oldal követői idén is végig kísérhetik a teljes szezont, hiszen minden futamot élőben közvetít a közmédia sportcsatornája. Nemcsak a szabadedzések és futamok láthatók, helyszíni exkluzív bejelentkezésekkel a boxutca kulisszatitkaiba is betekinthetnek a nézők.

Rekordközvetítés – 23 futamra készülhetnek a nézők

A Forma–1 rajongóinak érdemes lesz 2023-ban is az M4 Sporttal tartaniuk, hiszen a teljes versenyszezont – beleértve az összes szabadedzést, időmérőt, sprint- és betétfutamot is – kizárólag a közmédia sportcsatornája közvetíti. A világbajnokság első futama március 5-én lesz Bahreinben, az utolsó pedig november 26-án Abu-Dhabiban, amellyel rekordot dönt a sportág: soha korábban ennyi futamot nem rendeztek az F1-ben. A versenynaptárban július 23-i dátummal szerepel a Magyar Nagydíj, a futam, ami 2022-ben rekordnézettséget hozott: 764 ezren nézték az M4 Sporton.

Pénteken újranyílik a boxutca

A 2023-as szezon erősorrendjét még nem lehet megjósolni, rendkívül izgalmas és kiélezett szezonra számíthatnak a nézők. A Red Bull, a Ferrari és a Mercedes is komoly versenyben lehet a világbajnoki címért. A nagy kérdés, hogy sikerül-e tripláznia Max Verstappenek, és sorozatban harmadszor is elnyerni a világbajnoki címet. Hazánkban átlagosan csaknem félmillió magyar követte a korábbi évek futamait az M4 Sporton és idén még a tavalyinál is izgalmasabb szezon várható.

Nelson Piquet háromszoros F1-es világbajnok brazil autóversenyző az M4 Sport Boxutca Magazin című műsorának felvételén, az MTVA Kunigunda útjai bázisán, 2015. július 23-án. (MTI Fotó: Marjai János)

Sokan találgatják, hogy vajon most elérkezik-e a teljes korszakváltás ideje a Forma-1-ben. A 2023-as versenysorozat fordulópontot hozhat, ami után a korábbi bajnokok – Fernando Alonso és Lewis Hamilton – átadhatják helyüket a feltörekvő pilótáknak. Az új generáció tehetségei, Charles Leclerc, Lando Norris és George Russell egyre dominánsabb alakjaivá válnak a sportágnak.

Helyszíni bejelentkezésekkel indul a szezon

Pénteken jön a szezonnyitó, március 3-án, a pénteki szabadedzéssel kezdetét veszi a 2023-es szezon. A Bahreini Nagydíj helyszínéről Ujvári Máté köszönti a nézőket rengeteg extra, exkluzív tartalommal. Az M4 Sport nézői a már jól megszokott interjúk mellett még alaposabb betekintést kaphatnak a szezonnyitó hétvége feszültségeibe.

„Az eddigi tesztekből még nehéz következtetést levonni az esélyeket illetően. Az Aston Martintól én sokat várok, főleg a tavalyi gyengébb idényüket követően, de a teszteken eddig a Ferrari és a Red Bull végzett elöl. A Mercedes egyelőre hátrébb szerepel, bár ők a tavalyi teszteken is leginkább szenvedtek. Meglátjuk, hogy mit hoz az első futamhétvége” – mondta el Ujvári Máté, az M4 Sport kommentátora a Nemzeti Sporthíradó adásában.

Forma–1 – 2023-ban is kizárólag az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon!

Kapcsolódó tartalom

A szezonnyitó hétvége programja:

Március 3. péntek:

12:30 F1, 1. szabadedzés, M4 Sport ÉLŐ

15:30 Boxutca magazin, M4 Sport ÉLŐ

16:00 F1, 2. szabadedzás, M4 Sport ÉLŐ

Március 4. szombat:

12:30 F1, 3. szabadedzés, M4 Sport ÉLŐ

16:00 F1 időmérő edzés, M4 Sport ÉLŐ

Március 5. vasárnap:

15:00 Pilótaparádé, M4 Sport

16:00 F1 futam, M4 Sport ÉLŐ

03.06., hétfő:

17:30 Boxutca magazin, M4 Sport ÉLŐ