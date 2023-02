Megnevezte az Aston Martin, ki lesz Alonso beugró-csapattársa az F1-es évadnyitón

A brit gárda másik versenyzője (aki egyúttal a csapattulajdonos Lawrence Stroll fia), Lance Stroll négy nappal a szahíri tesztelés előtt kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett Spanyolországban, ezért nem tudott ott lenni a csütörtökön kezdődött és szombaton zárult szahíri főpróbán.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.

The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 26, 2023