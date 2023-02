Az életmentés csodája: kiállítják Grosjean szénné égett F1-es autóját

A francia versenyző nem sokkal a rajt után egy ütközés nyomán a pálya melletti szalagkorlátnak csapódott, autója átfúrta az acélkorlátot, majd kettétört és kigyulladt.

Grosjean csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de 28 másodpercig a lángok között volt – ennyi időre volt szüksége, hogy kiszabadítsa magát az ülésből és kimásszon a roncsból.

Azóta kiderült, hogy az autó becsapódás előtt mért utolsó sebessége 221 kilométer/óra volt, magánál az ütközésnél pedig 67 G-s (a versenyző testsúlyának a 67-szerese) erőhatást mértek az FIA műszerei.

