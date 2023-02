Az életéért menekült a játékvezető, de alaposan ellátták a baját – VIDEÓ

A helyzet azután durvult el, miután a játékvezető nem ítélt büntetőt az egyik, akkor már súlyos vereségre álló csapatnak.

A játékosoknál elszakadt a cérna és üldözőbe vették a férfit, aki kétségbeesetten menekülve próbált menedékre lelni a kispad környékén, de végül utolérték és alaposan helyben hagyták.

A bírós segítségére végül a pályafenntartó személyzet néhány tagja sietett és a játékoskijáró felé terelte.

SHOCKING ‼️

⚠️ A viral video has emerged of DC Motema Pembe women’s team chasing and attacking a female referee for not awarding a penalty.

🗞 According to reports, DC Motema Pembe were trailing 5-1 against TP Mazembe Women prior to the attack.

Thoughts? 🤔 #PulseSports pic.twitter.com/GQ1rA0hSpF

