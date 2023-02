Virth Balázs: Különlegesen nehéz helyzetben vannak az edzők

Tizenhárom úszójával, köztük az olimpiai bajnok Milák Kristóffal jelenleg Thaiföldön készül a szezonra Virth Balázs, aki szerint az edzők különlegesen nehéz helyzetben vannak a jövő évi párizsi olimpiával záruló ciklusban.

A szakember az MTI-nek elmondta, 2012 óta az edzők megtanulták kezelni azt a helyzetet, hogy az olimpia előtt egy Európa-bajnokságon is helyt kell állniuk a versenyzőknek, a koronavírus-járvány miatt feltorlódott versenyprogram miatt azonban jövőre februárban egy újabb világbajnokságon is bizonyítaniuk kell.

Hozzátette,

a dohai vb-t várhatóan nem is lehet majd „elengedni”, hiszen idén júliusban a fukuokai világbajnokságról számonként csak az első három staféta szerez indulási jogot Párizsra, a tavaly augusztusi római Európa-bajnokságon aranyérmes 4×200 méteres férfi gyorsváltónak így a papírforma szerint Katarban kell majd kivívnia a kvótát, ami számára nagyon fontos.

„Ebben az esetben természetesen az egyénire is fel kell készülni, hiszen ha valaki nincs formában, akkor azt a váltó teljesítménye sínyli meg. És ha már valaki felkészült, akkor érdemes elindulni az egyéni számokban is. Ez több kockázatot is magában hordoz, egy esetleges gyengébb, vagy egy túlságosan jó szereplés is okot adhat kritikákra vagy felesleges jóslásokra” – hangsúlyozta Virth Balázs, aki szerint ugyan még messze van a dohai világbajnokság, de az edzőknek már most komoly fejtörést okoz a felkészülési naptár összeállítása, a pihenők esetleges „beszúrása”.

Milákkal kapcsolatban a tréner megjegyezte, a római Európa-bajnokságon jó visszajelzéseket kapott a klasszistól, miképpen reagál a nagyobb terhelésre – a pillangókirály gyorson és a váltókban is remekelt –, ugyanakkor a fukuokai világbajnokságon könnyen elképzelhető, hogy csak a helyszínen döntenek arról, a 100 és 200 méter pillangó, valamint a 4×200 méteres gyorsváltó mellett vízbe ugrik-e még valamelyik számban.

A háromhetes thaiföldi edzőtáborban jelenleg a fizikai felkészülés áll a középpontban. A hazatérés után a csapat – melyben többek között ott van Kapás Boglárka és Márton Richárd is – március 10. és 12. között a válogatott jelentős részével együtt részt vesz egy egri versenyen, azt követően pedig Tenerifén folytatja a felkészülést.