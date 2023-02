Egerszeg kék-fehér szíve megszűnt dobogni – Lendvai Miklós emlékére

Újabb súlyos veszteség érte a magyar futballtársadalmat. Hétfőn kora délután érkezett a letaglózó hír: életének 48. évében, fájdalmasan fiatalon elhunyt a Zalaegerszeg, a Ferencváros és a magyar válogatott egykori futballistája, Lendvai Miklós.

Egy halálhír akkor is borzasztóan megviseli az embert, ha úgymond „lehet rá számítani”, mert például régóta betegeskedett, vagy épp idős volt az elhunyt, ha viszont váratlanul jön, az felér egy állcsúcsra kapott jobbegyenessel.

Most pontosan így érzem magam, mint akinek bemosott az élet egy hatalmasat. Keresem a szavakat, felfoghatatlan, hogy Lendvai Miki ezután már csak az égi focipályákon osztja ki azokat a játékosokat, akik szerinte nem adnak bele mindent.

Mert ő bizony ilyen volt, felszántotta a pályát, nem félt senkitől, és nem ismert sem elveszett labdát, sem fáradtságot, harcolt az utolsó pillanatig, és ezt a mentalitást várta el a társaitól is, majd edzőként ugyanezt követelte meg a tanítványaitól is.

Lendvai Miklós (jobbra) a román Mikaila Plesannal csatázik egy 2004-es Magyarország-Románia válogatott meccsen. Fotó: MTI/EPA/Katia Krisztodulu

Nem tűrte, ha valaki nem teljes erőbedobással játszott, nála még egy edzőmeccsen sem volt lazsálás. Jól példázza ezt a hozzáállását az a 2014-es videó, ahol Lendvai a ZTE edzőjeként tartott eligazítást egy Hévíz ellen félkészülési mérkőzés szünetében.

„Hát ráhajtogattam volna a rohadt kaput bármelyikre!” – próbálta felrázni a találkozót kissé félvállról vevő focistákat. S valóban, neki bármikor elhittem, hogy fogja, és az ellenfél fejébe húzza a kaput, ha a sikerhez ez kell.

Ezért a megalkuvást nem tűrő felfogásért szerették a szurkolók, és szerettük különösen mi, ZTE-drukkerek. Na meg, mert egy volt közülünk, több szempontból is: egyrészt Zalaegerszegen született, a Zeténél nevelkedett, játékosként, majd edzőként is visszatért a csapathoz.

Másrészt magánemberként sem szállt el soha, emlékszem, úgy 17-18 évesek lehettünk, amikor beültünk meccset nézni az akkor épp általa üzemeltetett Kossuth utcai sportkocsmába Zalaegerszegen.

Lendvai Miklós egy ellenfélnek sem adta könnyen a labdát, itt Alin Cotan próbálja tőle elvenni egy 2006-os ZTE-Sopron meccsen. Fotó: MTI/Varga György

Ő pedig simán odajött az asztalunkhoz, elpoénkodott velünk, nem derogált neki pár „suttyó” kölyök társasága, egy pillanatig se éreztette velünk, hogy különb lenne nálunk, mesélt egykori győri csapattársáról, cimborájáról, Stark Petiről, na meg a kocsma falán lógó mezekről is megtudhattunk egy-két érdekes sztorit.

Mi meg figyelmesen hallgattuk. Ahogy hallgattuk akkor is, amikor az akkor NBII-es ZTE vezetőedzőjeként egy Siófok elleni vesztes bajnokit követően tehetetlen dühében azt asztalt verve fakadt ki, miután úgy érezte, nem hajtottak eléggé a tanítványai.

„Az a probléma, hogy úgy jövünk le arról a rohadt pályáról, hogy nem tettünk meg mindent, ….és ezt nem tudom megérteni, ….nagyon fáj, hogy ezt látom” – mondta akkor elkeseredetten.

Ebből is tökéletesen látható, hogy mennyit jelentett neki ez a klub, ahogy abból is, hogy amikor az egyesület a másodosztályban tengődött minimális pénzzel, ő akkor is első szóra jött segíteni, és megtett minden tőle telhetőt a vezetőedzői poszton.

Küzdőszelleme, a futball iránt érzett szenvedélye és a nevelőegyesületéhez való hűsége, valamint a magyar futballban üdítőnek ható, néha nyers, de mindig egyenes, őszinte és szókimondó stílusa az elmúlt 25-30 év egyik hazai labdarúgásának egyik legkarakteresebb figurájává tette, akire igazi példaképként emlékezhetünk.

A fáradhatatlan kék-fehér szív már sajnos nem dobog többé, de az emléked örökké élni fog; Lendvai Miki, köszönünk mindent, nyugodj békében!

A kiemelt képen: Lendvai Miklós (Fotó: Facebook/Zalaegerszeg Megyei Jogú Város)