Gera ellenfelet húzott a Fradinak – mutatjuk az Európa-liga nyolcaddöntőinek párharcait

Pénteken délben az UEFA nyoni székházában tartották az Európa-liga nyolcaddöntőjének sorsolását, amelyben a Ferencváros is ellenfelet kapott. A zöld-fehérek csoportgyőztesként jutottak a 16 közé.

A német Bayer Leverkusennel találkozik a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a magyar bajnoki címvédő idegenben kezdi a párharcot március 9-én.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott pénteki sorsoláson az is elhangzott, hogy a visszavágót március 16-án rendezik majd a Puskás Arénában.

Az Európa-liga nyolcaddöntőinek párosítása

Forrás: M4 Sport

A sorsoláson a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a belga Union Saint-Gilloise-t kapta ellenfélnek, míg a szintén válogatott Sallai Rolandot is a soraiban tudó Freiburgnak a Juventusszal kell majd megküzdenie a negyeddöntőbe kerülésért. A nemzeti együttes középhátvédjét, Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce a hatszoros El-győztes spanyol Sevillával találkozik.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott Manchester United a Betisszel, míg a Konferencia-ligában címvédő AS Roma ugyancsak spanyol riválissal, a Real Sociedaddal csap össze.

A nyolcaddöntőben oda-visszavágón dől el a továbbjutás, a mérkőzéseket március 9-én és 16-án rendezik, a Ferencváros csoportgyőztesként a visszavágót játssza hazai pályán. Az idegenben lőtt gólok természetesen ezúttal sem számítanak, ha két meccs után döntetlennel a párharc állása, hosszabbítás következik, ha ott sincs döntés, jönnek a tizenegyesek. A vesztesek számára véget ér az európai kupaporond.

A párharcok győztesei a negyeddöntőbe jutnak, melynek sorsolását március 17-én rendezik. Ekkor az is eldől, hogy az elődöntőben melyik párharcok továbbjutói találkoznak egymással. A negyeddöntőket április 13-án és 20-án bonyolítják le, az elődöntőket május 11-én és 18-án játsszák, a fináléra pedig május 31-én a budapesti Puskás Arénában kerük sor.