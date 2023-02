Megható videón, ahogy Jason Kelce gratulál öccsének a Super Bowl után

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendezték meg az 57. Super Bowlt, ahol a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles küzdött meg egymással a győzelemért. A mérkőzés a végletekig kiélezett volt, végül tízpontos hátrányból felállva, a fogadóirodák által előzetesen esélytelenebbnek tartott Kansas City Chiefs 38-35-re győzte le a Philadelphia Eaglest.

A Kelce testvérpár sokak szemébe könnyet csalt, amikor a kezdőrúgás előtt, és a mérkőzés után is szeretetteljesen összeölelkeztek.

Nothing but respect between the Kelce brothers ❤️💚 (via @NFL)pic.twitter.com/lOK3gIVvzQ — ESPN (@espn) February 13, 2023

„Vad és szürreális. Úgy érzem, mintha egész pályafutásom során ezt kérdezték volna tőlem. Mit éreznél, ha a bátyáddal játszanál a Super Bowlban? Egész idő alatt azt válaszoltam: ez volt a célom. Most, hogy ez tényleg megtörténik, elég beteges” – fogalmazott Travis a mérkőzés előtt a New Heights with Jason and Travis Kelce című podcastben.

Kiemelt kép: A Kansas City Chiefs két játékosa, Travis Kelce és Patrick Mahomes ünnepel, miután csapatuk legyőzte a Philadelphia Eaglest az 57. Super Bowl nagydöntőjén (Fotó: EPA/Caroline Brehman)

