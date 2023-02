Forma–1: Bemutatta Norris idei „fegyverét” a történelmi sikereire büszke McLaren

A mérsékelten sikeres tavalyi MCL36 utódját, a továbbfejlesztett 2023-as versenyautót a csapat angliai főhadiszállásán, az angliai Wokingban mutatták be élő internetes prezentáció keretében hétfőn kora este.

A versenygépet a csapatalapító Bruce McLaren, illetve a gárda hat évtizedes versenymúltja előtt tisztelegve MCL60-nak nevezték el.

Az idei szezonra új csapatvezető, az olasz Andrea Stella irányítása alatt kiálló gárda két fiatal pilótájától, a 23 éves (de a McLarennel már az ötödik F1-es idényét megkezdő) angol Lando Norristól, illetve a 21 éves ausztrál újonctól, Oscar Piastritól várja a tavalyinál jobb eredményeket. A McLaren 2022-ben mindössze egy dobogós helyezést szerzett, amikor Norrist harmadikként intették le Imolában.

„Ez lesz az ötödik évem a Forma–1-ben, és remélem, hogy a tavalyi lendületet át tudom hozni az új szezonra. Úgy érzem, idén még tovább fejlődhetek.”

– mondta a bemutatón Lando Norris.

Oscar Piastrit az egyik legragyogóbb tehetségnek tartják, amit jelez, hogy a 21 éves versenyző néhány éve első nekifutásra megszerezte a Forma–3-as, majd a Forma–2-es bajnoki címet is. A McLarennek tavaly nyáron a legjobb jogászait kellett bevetnie annak érdekében, hogy megszerezze a szupertehetségnek tartott ausztrál versenyjogát a rivális Alpine F1 Teamtől.

„Remekül telt számomra a téli holtszezon, keményen dolgoztam, edzettem, hogy felkészülten kezdhessem meg az F1-es pályafutásomat. Sok időt töltöttem a wokingi gyárban, megismerkedtem a kollégákkal, akik szinte azonnal befogadtak, és a szimulátorban töltött idő is eredményes volt. Úgy érzem, sikerült beilleszkednem, és most már teljes mértékben az első versenyemre koncentrálok, ami Bahreinben lesz” – mondta Piastri.

