Svéd-rali: Tänak térdig érő hóban nyert, a Hyundain a csapatutasítás sem segített

Tänak a háromnapos, 18 gyorsasági szakaszból álló Svéd-rali során mindössze egy alkalommal autózta az abszolút legjobb időt, de a többin rendre a legjobb négy között végzett. A 2019-es WRC-világbajnok és navigátora, Martin Järveoja kiegyensúlyozott teljesítményüknek köszönhetően több mint egy év szünet után ünnepelhettek ismét győzelmet, hasonlóan az M-Sport Ford csapathoz, amely legutóbb a 2022-es évadnyitó Monte–Carlo-ralin diadalmaskodott.

WE DID IT!

Breen annak ellenére megőrizte második helyét, hogy a futam zárónapján a Hyundai csapat utasításba adta: „ne tartsa fel” a csapat első számú versenyzőjét, Thierry Neuville-t. A belga versenyző azonban hiába nyert meg az utolsó hat gyorsasági szakaszból négyet, összesítésben 1,3 másodperccel elmaradt Breen és navigátora, James Fulton eredményétől.

A finn Kalle Rovanperä – aki hazájában, Finnországban hasonlóan havas körülmények között nőtt fel és tanult meg raliautót vezetni – meglepetésre csak a negyedik helyen ért célba. A Toyota finn vb-címvédőjének pénteken elsőként kellett végigmennie a behavazott pályákon, gyakorlatilag neki kellett „letakarítania” a havat. Emiatt a nap végére tetemes, 31 másodperces hátrányba került, amit a hátralévő két napon már nem tudott ledolgozni.

Rally Sweden is complete! 🇸🇪✅

Not the results we hoped for but we enjoyed the close fight on snow and ice! ❄️🔥#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden pic.twitter.com/ao7AQXxRuG

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 12, 2023