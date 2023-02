Nincs tovább, az óriási blama után menesztették a vezetőedzőt

A 49 éves walesi trénernek azok után kell felállnia a kispadról, hogy csapata szombaton 1-0-ra vezetett a vendég Wolverhampton Wanderers ellen, amely a 27. perctől emberhátrányban futballozott, az utolsó húsz percben két gólt szerezve mégis fordított. A piros-fehérek legutóbbi nyolc bajnoki találkozójukból hetet elvesztettek.

A Southampton 22 mérkőzésen 15 pontot gyűjtött, hátránya négy pont a bennmaradást jelentő 17. Leeds Uniteddel szemben.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023