Megvádolták a Manchester Cityt, fegyelmi bizottság elé idézték a képviselőit

A PL a közleményében hozzátette, a szabályszegések a 2009/2010-es idénytől egészen a 2017/2018-as szezonig bezárólag történhettek, és elsősorban a „pontos pénzügyi információk nyújtásával” vannak összefüggésben.

A manchesteri klubot azzal is vádolják, hogy a 2013/2014-es szezontól a 2017/2018-as idényig nem felelt meg a PL azon előírásának, mely szerint az angol egyesületeknek követniük kell az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályzatát, valamint nem tartotta be a PL haszonra és fenntarthatóságra vonatkozó előírásait a 2015/2016-os idénytől a 2017/2018-asig.

Manchester City charged with breaching EPL financial rules.

A statement issued by the Premier League on Monday explained that City’s alleged breaches had taken place between the start of the 2009/10 season and the end of the 2017/18 campaign. pic.twitter.com/hWyorUZe32

