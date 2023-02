Jótékonysági aukciót szervez a sportállamtitkárság

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága támogatásával Bajnokok a bajnokokért elnevezésű jótékonysági aukció indul, amelynek kedvezményezettje a WonderFlora & CMT Alapítvány. Az ügy mellé neves magyar sportolók álltak.

Az államtitkárság hétfői tájékoztatása szerint neves magyar sportolók álltak az ügy mellé, akik olyan különleges tárgyakat ajánlottak fel, amelyeket pályafutásuk egy-egy nagy pillanatában viseltek. A sportszeretők február 14-étől licitálhatnak ezekre a relikviákra.

„A magyar sportolói közösség egy igazán összetartó egység, még akkor is, ha tagjai különbözőek: nők és férfiak, egyéni és csapatsportolók, épek és fogyatékosok. És amikor egy jó ügy mellé kell állniuk, nem kérdés, megteszik – ahogy ez most is történt. Hiszünk benne, hogy bajnoknak lenni többet jelent az érmek számánál. Fontos, hogy élsportolóink érezzék, hogy mit jelent példaképpé válni, hogy motivációt és erőt adjanak másoknak, és segítő kezet nyújtsanak a bajban lévőknek” – olvasható Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a bajnokokabajnokert.hu aukciós oldalon lévő köszöntőjében.

A sportolók közül Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni győztes mérkőzésen viselt mezét ajánlotta fel. A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Schäfer András, illetve Hanga Ádám mezére is lehet licitálni, továbbá Lőw Zsoltnak köszönthetően egy, a Chelsea játékosai által aláírt, eredeti Lukaku-mez is bekerült az ereklyék közé. A sportolók mellett sportegyesület és szurkolói egyesület is segíti a kezdeményezést. A sportrelikviák teljes listája már megtekinthető az árverés honlapján.

A kedvezményezett WonderFlora & CMT Alapítvány alapítója Drávucz Rita 4. helyezett olimpikon, világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázó, akit CMT-vel diagnosztizált kislánya, Flóra esete ösztönzött arra, hogy szervezett formában képviselje a betegségben érintett családok ügyét. Az alapítvány összegyűjti és megismerteti a külföldi és a hazai tapasztalatokat, továbbá kapcsolatokat épít ki a szakemberek és az érintettek között.

A kitűzött célok közé tartozik az I. Nemzetközi Interdiszciplináris Neuromuszkuláris Konferencia megrendezése 2023 tavaszán, amely a CMT-vel, az SMA-val és a DMD-vel foglalkozó szakemberek, valamint az érintett családok tájékoztatását segítené elő, nemzetközi és hazai egészségügyi szakemberek bevonásával. További célkitűzés Flóra állapotjavításának és fejlesztésének támogatása, akinek egy nagyon komplex, Magyarországon nem elérhető rekonstrukciós ortopédiai műtétre van szüksége ahhoz, hogy fájdalom nélkül, önállóan tudjon sétálni. Az aukció a műtét mielőbbi megvalósításához is hozzájárul.

A kiemelt klépen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. (Forrás: MTI)