A liverpool legendája szerint a Haaland nem jó klubhoz igazolt

A Liverpool FC 45 éves, legendás játékosa a Sky televíziós csatorna szakértőjeként vasárnap beszélt erről, miután Josep Guardiola együttese 1–0-ra kikapott a Tottenham Hotspur vendégeként.

„Talán nem jó klubot választott magának abból a szempontból, hogy a legjobbat hozhassa ki magából” – nyilatkozta Carragher, aki szerint a támadó „frusztráltnak” tűnik, mert a legnagyobb erényeit nem tudja kamatoztatni a Guardiola által kitalált játékrendszerben.

„A Borussia Dortmundtól jött, egy olyan bajnokságból, ahol rengeteg kontratámadás van, és az ő gyilkos tempója érvényesül. Ezt egyelőre a Premier League-ben nem láttuk” – tette hozzá.

“He may have actually picked the wrong club” 🤨@Carra23 says we’re only seeing 60% of Erling Haaland 👀 pic.twitter.com/D4AfVbiBq2

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 5, 2023