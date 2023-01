Schäfer klubjától igazolt rutinos középpályást a Stuttgart

A kiesés elkerüléséért küzdő VfB Stuttgart leigazolta a német labdarúgó-bajnokságban második helyen álló Union Berlin rutinos japán középpályását, Haragucsi Genkit.

A 2018-as oroszországi világbajnokságon is szereplő, 31 éves Haragucsi – aki az év végi katari vb-n nem kapott helyet a nyolcaddöntőben búcsúzó japán válogatott keretében – jövő nyárig írt alá új együttesénél. A Schäfer Andrást is foglalkoztató berlinieknél ebben az idényben 19 tétmérkőzésen jutott szerephez a középpályán, ahol a magyar válogatott futballista is játszik.

A Stuttgart másik új szerzeményével, a Benficától érkezett 26 éves portugál szélsővel, Gil Diasszal 2025 júniusáig tartó megállapodást kötöttek.

Kiemelt képünk: A japán Haragucsi Genki az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Belgium – Japán mérkőzésén Rosztov-na-Donuban 2018. július 2-án. (Fotó: MTI/EPA/Francis R. Malasig)