Még a kommentátorok is lefagytak a kosárlabdameccsen történt jelenet láttán – VIDEÓ

Az eset a Loyola Chicago és a Duquesne Dukes mérkőzésének második negyedében történt. Az ételfutár senkitől sem zavartatva étellel a kezében sétált a pályára, kutakodva a megrendelője után.

A kommentátorok szava elakadt, nem értették mi zajlik a pályán, a játékvezető pedig kénytelen volt félbeszakítani a meccset. A futár pár perc múlva végül a felült a lelátóra.

Officials just stopped the Loyola Chicago-Duquesne game because an Uber Eats driver was delivering McDonald’s on the court: pic.twitter.com/HY4Hs8NVci

A mérkőzés után olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint a furcsa jelenet megrendezhették. A futár kabátjában ugyanis egy rejtett kamera volt eldugva, amit egy TikTok videó elkészítéséhez használt.

2. This kid was clearly doing a prank for Youtube/TikTok. You can see that he is wearing a microphone, and tons of students were filming him with their phones. pic.twitter.com/xd5xEMuloX

— Austin Hansen (@AustinHansenTV) January 26, 2023