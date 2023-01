LeBron James beérte Abdul-Jabbart, 19. alkalommal szerepelhet All Staron

LeBron James, a legendás Karim Abdul-Jabbar rekordját beállítva, 19. alkalommal szerepelhet majd az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság All Star-mérkőzésén, miután a szurkolók, játékosok és szakírók szavazatai alapján ő lett az egyik együttes csapatkapitánya.

Az NBA csütörtökön hozta nyilvánosságra a két főcsoport öt-öt legtöbb voksot kapott, így a február 19-én Salt Lake Cityben sorra kerülő gálameccsen kezdőként pályára lépő játékosának a nevét.

A kosarasok – az elmúlt éveknek megfelelően – nem főcsoportonként feszülnek majd egymásnak, hanem a szavazást megnyerő két játékos választja ki őket. A két kosaras pedig LeBron James, a Los Angeles Lakers sztárja és a Milwaukee Bucksot erősítő Jannisz Antetokunmpo, a csapatok így a Team LeBron és Team Jannisz névre hallgatnak majd.

James ezzel 20. NBA-szezonjában 19. All Star-szereplésére készülhet, ami összeségében csúcsbeállítás. Abban a tekintetben viszont egyedülálló, hogy sorozatban 19 évben került be az All Star-csapatba. Ráadásul megszakítás nélkül hatodik alkalommal kapta a legtöbb voksot és lesz csapatkapitány a gálán.

A voksolás alapján a Nyugati főcsoportból James mellett az alapszakasz kétszeres legjobbja (MVP-je), Nikola Jokic (Denver Nuggets), valamint Luka Doncic (Dallas Mavericks), Stephen Curry (Golden State Warriors) és Zion Williamson (New Orleans Pelicans), keletről pedig Antetokunmpo, Kevin Durant (Brooklyn Nets), Kyrie Irving (Brooklyn), Jayson Tatum (Boston Celtics) és Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) lesz majd a parketten a feldobásnál.

Az idei évben újítás, hogy a két csapatkapitány nem napokkal, hanem már a helyszínen, csupán percekkel a kezdés előtt választ majd játékosokat az együttesébe.

Kiemelt kép: EPA/MICHAEL REYNOLDS