A kerékpáros idény végén visszavonul a háromszoros országúti világbajnok

Az idei szezon végén befejezi profi országúti kerékpáros pályafutását Peter Sagan, a szlovákok háromszoros világbajnok versenyzője.

A 33 éves sportoló az argentin San Juanban zajló körverseny pénteki napján jelentette be, hogy a következő évben hegyikerékpárra vált, karrierjét pedig a tervei szerint a párizsi olimpián zárja le végleg.

„Mindig is hegyikerékpáron akartam befejezni, mert úgy kezdődött minden. Fontos, hogy több időt tölthessek Marlon fiammal, és ne profi kerékpárversenyzőként álljak hozzá az élethez. Soha nem akartam 40-50 évesen is versenyezni” – közölte Sagan, aki 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is világbajnok volt, de győzött többek között a flandriai és a Paris-Roubaix egynaposokon is.

A Tour de France-on pályafutása során 12 szakaszt nyert, diadalmaskodott két Giro d’Italia-etapon, valamint négy Vuelta a Espana-szakaszon.

Sagan 2008-ban junior vb-győztes volt hegyikerékpárban, s azt követően váltott az országúti versenyzésre.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo