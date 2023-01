Tizennégy év után ismét amerikai teniszező a legjobb négy között az Australian Openen

A világranglistán 35. győztes négy szettben, bő három óra alatt verte meg a torna meglepetésemberét, aki 89. a világranglistán. A 25 éves Paul első Grand Slam-elődöntőjére készülhet, ő az első amerikai a négy között Melbourne-ben 2009 óta, amikor Andy Roddick vívott ott elődöntőt. Pénteken a kilencszeres bajnok Novak Djokovic vagy az orosz Andrej Rubljov vár rá.

TOMMY PAUL IS HEADED TO A MAJOR SEMIFINAL FOR THE FIRST TIME IN HIS CAREER‼️ #AusOpen pic.twitter.com/gKyOomnbMG

Tommy Paul becomes the first American man since Andy Roddick in 2009 to advance to the #AusOpen semifinal 👏🇺🇸 pic.twitter.com/Yeibau2UVr

— Eurosport (@eurosport) January 25, 2023