Szóhoz sem jutott a szakmai stáb a játékvezető óriási hibája után

A találkozó 28. percében a hazai csapat gólszerzője, Dion Charles számára hirtelen véget ért a mérkőzés, miután a játékvezető piros lapot mutatott fel neki – számolt be róla a The Telegraph.

Ahogy a játékos, úgy a csapat szakmai stábja eleinte csupán rossz viccnek gondolta az egészet, Charlesnak azonban el kellett hagynia a pályát. Mint később kiderült, a játékvezető valóban helyesen cselekedett, amikor előrántotta zsebéből a kártyát, csak éppenséggel rossz személynek mutatta azt fel. Dion Charles csapattársa, Elias Kachunga volt szabálytalan az ellenfél védőjével, akinek egy erőteljes gyomrost is kiosztott.

Dion sent off because of Kachunga 🤣🤣🤣 #bwfc pic.twitter.com/l9OUpUO8iQ

— jnzy (@nathjnzy) January 24, 2023