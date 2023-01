Pietro Fittipaldi marad a Haas F1-es csapat tesztpilótája

A kannapolisi (USA) székhelyű csapat kedden jelentette be, hogy a pozíciót továbbra is a 26 éves versenyző, a kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi unokája tölti be.

legjobb eredménye a Szahíri Nagydíjon elért 17. helyezés.

We’re delighted to confirm that @PiFitti will remain our Test and Reserve driver for the forthcoming season 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/UMARgpNX3Y

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 24, 2023