Megvan a német labdarúgó-válogatott új igazgatója

Az 1990-ben világbajnok ex-játékos február 1-jén lát munkához, és a szövetség (DFB) tájékoztatása szerint a dicstelen világbajnoki szereplés után az a feladata, hogy kivezesse a Nationalelfet a „teljesítmény- és hangulatgödörből”. A nemzeti csapat már a csoportkörben búcsúzott a katari vb-n.

ℹ️ Rudi Völler will take over as the new director of the men’s national team on 1st February 2023. pic.twitter.com/3rUzbUt6we

— Germany (@DFB_Team_EN) January 19, 2023