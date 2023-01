Elhunyt a Tottenham egykori futballistája

A 25 éves védő helyi idő szerint csütörtökön hunyt el, miután az általa vezetett motorcsónak ütközött egy másik járművel. A történtek körülményeit vizsgálják.

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.

The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time 💙 pic.twitter.com/NCPvFU4A6v

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2023