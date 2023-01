Megsérült és kiesett a címvédő az Australian Openen

A címvédő spanyol Rafael Nadal megsérült, és már a második körben búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A melbourne-i torna szerdai napján, a 64 között a 22-szeres Grand Slam-győztes sztár három játszmában kikapott az amerikai Mackenzie McDonaldtól. Nadal a 2 óra 26 perces csata felénél már szemlátomást fájlalta a csípőjét, ezért nem tudott hatékonyan ütni, ápolást is kért, és a hátralévő időt már fájdalmakkal játszotta le.

„Én vagyok a címvédő, úgyhogy nem akartam feladni a meccset” – nyilatkozta keserűen a 36 éves klasszis.

„A sport filozófiája az, hogy az utolsó pillanatig mindent ki kell adni magadból, függetlenül az aktuális esélyektől. Eddig is voltak már kisebb problémáim a csípőmmel, konzultálok az orvosokkal a mostani helyzetről. Csalódott vagyok amiatt is, hogy a pályafutásom nagy részét a sérülésekből való visszatérés teszi ki, hazudnék, ha azt mondanám, hogy most nem törtem össze mentálisan” – tette hozzá.

A selejtezőben Marozsán Fábiánt és Piros Zsombort is búcsúztató Sang Csün-cseng – az első kínai férfi játékos, aki meccset nyert az Australian Open főtábláján – a 16. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-val már nem bírt el, és kiesett. A nőknél az első helyen kiemelt lengyel Iga Swiatek gond nélkül lépett tovább a kolumbiai Camila Osorio ellen.

Eredmények:

2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:

McDonald (amerikai)-Nadal (spanyol, 1.) 6:4, 6:4, 7:5

Auger-Aliassime (kanadai, 6.) – Molcan (szlovák) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Sinner (olasz, 15.)-Etcheverry (argentin) 6:3, 6:2, 6:2

Tiafoe (amerikai, 16.) – Sang (kínai) 6:4, 6:4, 6:1

nők:

Iga Swiatek (lengyel, 1.)-Osorio (kolumbiai) 6:2, 6:3

Pegula (amerikai, 3.)-Szasznovics (fehérorosz) 6:2, 7:6 (7-5)

Szakkari (görög, 6.)-Snajder (orosz) 3:6, 7:5, 6:3

Kalinyina (ukrán)-Kvitova (cseh, 15.) 7:5, 6:4