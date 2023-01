Ilyen is ritkán van: meggyőzte főnökét a kirúgott fociedző, hogy vegye vissza

Az edzőnek hétfőn azután kellett távoznia, hogy csapata egy nappal korábban megsemmisítő, 8-2-es vereséget szenvedett idegenben az Atalantától. A klub korábbi sikeredzője szerdán a közösségi oldalán számolt be róla, hogy megőrizheti pozícióját. Elmondása szerint sikerült meggyőznie a klub elnökét, hogy továbbra is ő a megfelelő ember a csapat élére.

On Monday, Davide Nicola was sacked as Salernitana manager after an 8-2 loss vs Atalanta.

48 hours or so later, he convinced the club president during internal talks to reverse his decision and re-hire him!

Peak Serie A moment…🇮🇹😅 pic.twitter.com/DqITGhElSi

— EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2023