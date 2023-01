Történelmi megállapodás: 2032-ig a magyar közmédia közvetíti az összes nyári és téli olimpiát

A 2024-es párizsi ötkarikás játékokat követően, 2026 és 2032 között is az összes nyári és téli olimpiát közvetíti az M4 Sport és a magyar közmédia, jelentette be Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Az már korábban is hivatalossá vált, hogy a 2024-es párizsi olimpiát a magyar közmédia közvetíti. Hétfőn a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt is bejelentette, hogy 2026 és 2032 között az összes nyári és téli olimpia közvetítési jogát Európában a European Broadcasting Union (EBU) és a Warner Bros. Discovery közös pályázata nyerte el. Ennek a pályázatnak volt szereplője a magyar közmédia is.

A NOB bejelentése alapján az M4 Sport és a magyar közmédia nemcsak a felnőtt, hanem az ifjúsági játékok közvetítési jogait is elnyerte erre az időszakra.

„Nagy öröm számunkra, hogy hosszútávú együttműködést kötöttünk a világ két vezető médiavállalatával. Az EBU meghatározó és kiemelkedő alakja az európai televíziós piacnak, a Warner Bros. Discovery a világ egyik legnagyobb és legfontosabb szereplője a szórakoztató- és streaming iparnak. Ez a szerződés is mutatja, hogy egész Európában mennyire vonzó az olimpiai játékok sugárzása. A NOB a bevételeinek 90 százalékát újraosztja, így ez a hosszútávú megállapodás pénzügyi stabilitást nyújt a világ sportmozgalmainak, és végső soron a sportolókat támogatja” – mondta el a bejelentés kapcsán Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke.

A magyar közmédia nézői több mint 200 óra élő televíziós és online közvetítésre készülhetnek a nyári, és legalább 100 óra tartalomra a téli olimpiákról. Így az ötkarikás játékok minden eseményét követhetik, kiemelten a magyar sportolók szereplését.

Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója jelentette be a hírt. „Büszkén jelenthetjük be, hogy a most kötött megállapodás értelmében a magyar közmédia is hivatalos közvetítője lesz 2032-ig a nyári és a téli ötkarikás játékoknak. Ez egy olyan örömteli hír, ami megkoronázza az eddigi tevékenységünket. Nemrég jelentettük be megállapodásunkat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, melynek értelmében az M4 Sport a magyar olimpiai csapat hivatalos otthona. Külön öröm, hogy a hosszas tárgyalásoknak köszönhetően ugyanúgy elérhetővé tehetjük és tesszük a közvetítéseinket a kábeles előfizetők számára, mint a jelenlegi ciklusban. Nem csak Párizsban, hanem az azt követő négy olimpián is az a célunk, hogy világsztárok, és a nagy érdeklődésre számot tartó események mellett a magyarok olimpiáját mutassuk meg a magyar embereknek, legyen szó a versenyük, küzdelmük, mérkőzésük, asszójuk közvetítéséről vagy a megszólaltatásukról. A sport az egyetemes és a magyar történelem része, amely egy ideális világban az egyik legfontosabb eszköze a nemzeti identitás és büszkeség építésének. Ezért az olimpiák mellett, a magyar sportolókat és kvalifikációs versenyeiket is szívügyünknek tartjuk. Ez a hosszútávú szerződés biztos alapot ad számunkra is, a világ két meghatározó médiavállalata garantálja a minőségi közös munkát. Ugyanolyan elhivatottsággal dolgozunk, mint a magyar sportolók a kvótákért.”

A Magyar Olimpiai Bizottság és az MTVA megállapodásának értelmében a szurkolók minden eddiginél közelebbről követhetik a 2024-es olimpiai indulásért küzdő magyar sportolók útját Párizsig. Magyarország legnézettebb sportcsatornája a „Párizsi beszálló” címen induló portrésorozatban mutatja be azokat, akik az ötkarikás kvótáért küzdenek. Ezek a kisfilmek több alkalommal feltűnnek a csatornán, de megtalálhatók lesznek az m4sport.hu oldalon is.

