Jászapáti Petra fináléba jutott 1000 méteren a gdanski rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, míg Somodi Maja és Tiborcz Dániel a kisdöntőben szerepelhet.

A nőknél a vegyes váltóval egyaránt olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra és Kónya Zsófia ugyanabban a negyeddöntős futamban szerepelt. Eleinte a két magyar vezette a mezőnyt, majd öt körrel a vége előtt a szám vb-bronzérmese, a holland váltóval olimpiai bajnok Xandra Velzeboer állt az élre.

Kónya visszacsúszott a negyedik helyre, de a bokasérüléssel küzdő Jászapáti végig magabiztosan maga mögött tartotta az olasz Arinna Sighelt, így továbbjutott. Ahogy a mindössze 18 éves Somodi Maja is. Igaz, a szombati bukása után nyaksérüléssel versenyző tehetségnek ehhez szerencsére is szüksége volt, mert végig az utolsó, ötödik pozícióban korcsolyázott, azonban az utolsó körben hárman is kicsúsztak előtte, így ölébe pottyant a továbbjutást érő második hely.

„Betegségem után most már jobb erőben éreztem magamat, de nagyon erős volt ez a futam. A végén még megpróbáltam rágyorsítani, hátha meglesz a harmadik hely, de nem sikerült előzési pozícióba kerülnöm” – mondta az MTI-nek Kónya Zsófia.

Az elődöntőben a Jászapáti és Somodi „megkapta” futamtársnak a női mezőny egyeduralkodóját, Suzanne Schultingot. Eleinte a 24 éves szegedi versenyző vezetett, de Somodi váratlanul ritmust váltott, és az utolsó pozícióból élre állt iramot korcsolyázni.

Ez alaposan felbolygatta a mezőnyt, a sorozatos előzgetések, helyezkedések után Velzeboer korcsolyázott elsőként, őt Schulting és Jászapáti követte, Somodi pedig visszacsúszott az ötös végére. A hajrában csak Schulting tudott előzni, azaz Jászapáti harmadikként haladt át a célvonalon, de időeredménye fináléba jutást ért.

„Tudtuk, hogy az első elődöntő lassú volt, és nem volt továbbjuttatás, ezért döntöttünk úgy, hogy taktikai megfontolásból Somodi iramot menjen, mert így a harmadik hely is finálét ért. Azt pedig tudtuk, hogy Jászapáti Petra az olasz versenyzőt mindenképpen maga mögött tudja tartani”

– mondta az MTI-nek a versenyzőként olimpiai bajnok Knoch Viktor, aki jelenleg a női csapat szakmai stábjában dolgozik.

A férfiaknál Varnyú Alex nem tudta borítani a papírformát a negyeddöntőben, ötfős futamából negyedik lett, Nógrádi Bence pedig harmadikként búcsúzott, pedig neki nagy esélye volt, mert az 500 méter aranyérmese, Pietro Sighel és a táv Eb-bronzérmese, Itzhak de Laat kicsúszott előtte.

Az 500 méteren döntős magyar lecsapott a lehetőségre, élre állt, de nem bírta a végét a tempót, így az utolsó két körben lengyel és lett riválisa is megelőzte őt.

„Rossz taktikai döntést hoztam, mert túl korán álltam az élre, emiatt a végére elfáradtam”

– értékelt az MTI-nek Nógrádi, aki azonban összességében elégedett volt az egyéni teljesítményével, mert egyértelmű fejlődést látott benne.

A harmadik magyar, a reményfutamokból negyeddöntőbe jutott Tiborcz Dániel viszont sikerrel vette ezt a fordulót. Bár az utolsó, hatodik helyen korcsolyázott, amikor ketten kicsúsztak előtte, de tökéletesen lecsapott a lehetőségre, mert a kisodródó olasz riválisát egyből megelőzte, a hajrában pedig a lengyel ellenfelét is, így elődöntőbe lépett.

Ott végig a mezőny közepén helyezkedett, negyedik helyével pedig a kisdöntőre kvalifikálta magát.

Vasárnap az 1000 méter küzdelmeivel és a váltók döntőivel zárul a kontinensviadal.