Elhunyt a sílövészet első olimpiai bajnoka

Halálhírét a fia tudatta az Aftonbladet című stockholmi napilappal.

Lestander a 20 kilométeres egyéni versenyt nyerte meg az 1960-as téli ötkarikás játékokon, a kaliforniai Squaw Valley-ben. Fél évszázadon át ő volt az egyetlen svéd biatlonos, akinek sikerült első helyezést elérnie olimpián a férfiaknál, mígnem 2010-ben Björn Ferry megnyerte az üldözőversenyt a vancouveri játékokon.

Klas Lestander, first-ever biathlon gold medalist at the Olympics, passed at the age of 91 years yesterday.

Vila i frid, Klas.#biathlon | @iocmedia https://t.co/OqFraXIhbv

— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 14, 2023