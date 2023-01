A magyarokon gúnyolódtak az izlandiak, csattanós választ kaptak

„Félidő Izland második, Magyarország elleni mérkőzésén a kézilabda-világbajnokságon. Gulyást csinálunk belőlük! Sima, ötgólos előny a szünetben. 17–12” – olvasható a posztban.

A magyar válogatott azonban az utolsó tíz percben szenzációs teljesítményt nyújtva fordított, a krikettszövetség meccsvégi posztja pedig azóta sem került publikálásra. Vasárnap délelőtt azonban egy újabb posztban reagáltak.

Iceland’s 2nd match in the World Handball Championship has reached half time vs. Hungary. We are turning them into goulash! Five clear at the break. 17-12.

„Nincs vége, amíg véget nem ér a mérkőzés. Tegnap este gulyássá változtattuk Magyarországot kézilabdában, a félidőben már hat góllal vezettünk, de kettővel kikaptunk és alázatos pitét ettünk. Elég kellemetlen íze volt” – áll a posztban.

It’s never over until it’s over. Last night we were turning Hungary into goulash in handball, six goals up at half-time, and then we ended up losing by two and ate humble pie. It had a nasty taste.

What’s the best example in cricket of snatching defeat from the jaws of victory?

— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 15, 2023