Loeb sorozatban hatodszor nyert szakaszt a Dakar-ralin

Sorozatban hatodik szakaszgyőzelmét aratta a Sebastien Loeb, Fabian Lurquin kettős a Szaúd-Arábiában zajló. 45. Dakar-rali szombati versenynapján, amelyen az összetettben élen álló, címvédő Nasszer al-Attijah második lett, ezzel a vasárnapi befutó előtt megszilárdította éllovas pozícióját.

A kilencszeres ralivilágbajnok Loeb újabb részsikerével rekordot döntött, eddig rajta kívül csak a legendás Ari Vatanen volt képes arra – még 1989-ben -, hogy sorozatban öt szakaszgyőzelmet arasson a Dakaron, a hat azonban neki sem jött össze.

A francia pilóta most is jóval gyorsabb volt riválisainál, ezzel együtt a katari címvédőnek még mindig több mint 1 óra 20 perc az előnye összetettben, így jó esélye van arra, hogy ismét megnyerje a Dakart, amelyen pályafutása során már négyszer diadalmaskodott.

A motorosoknál mindkét Benavides a dobogón zárt:

A győztes Kevin mögött Luciano lett a harmadik, a két argentin között a dél-afrikai Michael Docherty ért a célba másodikként. Összetettben továbbra is a kétszeres győztes ausztrál Toby Price vezet, de az előnye minimális, így nagy izgalmak várhatók a zárónapon.

A Scaniával versenyző Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László trió – csapata, a Qualisport Racing tájékoztatása szerint – megjavította kamionját, azonban a szelektív szakasznak csak az első néhány kilométerét teljesítette.

A hármasnak a viadal első hetében elszenvedett motorhiba után a csütörtöki etapon kardántöréssel kellett szembenéznie. A sivatagbeli műszaki mentés után a tábor felé vették az irányt, ahol javítással és nagyszervizzel töltötték a pénteki napot.

A motorhiba óta narancssárga rajtszámmal szereplő egység péntek éjjel megkapta az engedélyt a mezőnybe való visszatérésre.

„Mivel mi kihagyott szakasz után csatlakoztunk újra, ezért a mezőny legvégére szólt a rajtidőnk. Már a rajtban álltunk, amikor a helyi illetékesek azt javasolták, hogy a legjobb az lenne, ha elkezdenénk a szakaszt, de egy közeli ponton ki is mennénk és onnan egyből a célba tartanánk, vállalva az időbüntetést, amelyből már így is van bőven. A magyarázatuk egyszerű volt: ez a szakasz is legalább annyira durvának ígérkezett, mint az előző” – mondta Kovács Miklós pilóta.

Hozzátette: három kamion még mindig bent vesztegel a dűnék között, több ismerőssel is beszéltek, és nekik fogalmuk sem volt, hogy mikor tudnak kikecmeregni onnan.

„Némi gondolkodás után elfogadtuk az útmutatást, hiszen volt elég gondunk az utóbbi két hétben, nem akartunk a végére egy kiadós éjszakai pikniket a dűnékben. A kamion rendben van, szombaton jön az utolsó szakasz, amely kifejezetten gyorsnak ígérkezik”

– fogalmazott Kovács.

Eredmények (a viadal honlapja alapján):

13. szakasz, Sajbah – al-Hofuf 675 km (154 km a mért szakasz):

Autósok:

1. Sebastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Prodrive Hunter) 2:26:17 óra

2. Nasszer al-Attijah, Mathieu Baumel (katari, francia, Toyota) 5:28 perc hátrány

3. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Audi) 6:31 p h.

Az összetettben:

1. Al-Attijah, Baumel 43:48:10 óra

2. Loeb, Lurquin 1:21:42 ó h.

3. Lucas Moraes, Timo Gottschalk (brazil, német, Toyota) 1:35:50 ó h.

Motorosok:

1. Kevin Benavides (argentin, KTM) 2:21:47 ó

2. Michael Docherty (dél-afrikai, Husqvarna) 27 mp h.

3. Luciano Benavides (argentin, Husqvarna) 57 mp h.

Az összetettben:

1. Toby Price (ausztrál, KTM) 43:11:51 óra

2. K. Benavides (argentin, KTM) 12 mp h.

2. Skyler Howes (amerikai, Husqvarna) 1:31 p h.

A vasárnapi zárónapon az al-Hofuf és Dammam közötti 417 kilométer vár a mezőnyre, 136 kilométer lesz a mért szakasz.