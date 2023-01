Bánhidi Ákos: Pozitív az összkép

Az elért eredményeknél pozitívabb az összkép Bánhidi Ákos, a magyar válogatott szakmai vezetője szerint a gdanski rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

„A mai nap egy igazi short track hullámvasút volt, de az összkép pozitívabb, mint amit vártunk, vagy mint amit az elért eredmények mutatnak” – jelentette ki szombaton az MTI-nek a szakember.

„Jászapáti Petrát csak a szám specialistái előzték meg 1500 méteren, így lett negyedik, de sokkal fájóbb, hogy egy szerencsétlen összerúgás miatt elúszott a döntős szereplés az erősebb számában, 500 méteren, pedig robogott az elődöntőben a már lassuló első két helyezett után”.

A szombati nap másik magyar döntőse kapcsán úgy vélekedett, hogy Nógrádi Bence „fantasztikusan, ügyesen és jól” versenyzett a sprinttávon, evés közben megjött az étvágya, de „fejben megfogta” az a tény, hogy pályafutása első egyéni fináléjában éremszerzési reményekkel kecsegtető kettes pályáról rajtolhatott. Pozitívumként említette még Bontovics Balázs kisdöntős szereplését és 11. helyét 1500 méteren.

„Az volt a taktika, hogy féltávnál előre állunk iramot diktálni, mert bár a franciáknak van két kiváló embere, de a két gyengébb leszakadhatott volna. Talabos Attila két embert szépen meg is előzött, de a végén szerencsétlenül összerúgott a brit sráccal. Ilyenkor nem szokott elmarasztalóan ítélni a zsűri” – mondta a férfi váltó elődöntős szerepléséről Bánhidi, aki kijelentette, „Magyarország továbbra is fent van az európai short track térképen”, mert a férfi staféta bebizonyította, hogy A döntős színvonalat képvisel, a potenciál megvan benne, a női pedig be is jutott a legjobbak közé.

Bánhidi szót ejtett Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka bukásáról is, úgy vélte, olcsón megúszták az 1500 méter elődöntőjében történt balesetet, mert kívülről nagyon csúnya esésnek tűnt. Hozzátette, elővigyázatosságból a 18 éves Somodi Maját, aki fejjel csapódott a palánkba, kórházba vitték kivizsgálásra, de szinte biztosan nincs súlyos sérülése.

„Választhattam volna a szokásos taktikámat, de versenyezni akartam. El kell ismernem, ma ez a három lány jobb volt nálam”

– mondta az MTI-nek az 1500 méteres fináléjáról a negyedik helyével a nap legjobb magyar eredményét elérő Jászapáti Petra, aki ezúttal már a táv elején is elöl próbált helyezkedni, nem a végéről akart „robbantani” a táv második felében.

A 24 éves szegedi versenyző ugyanakkor csalódott volt, de nem a leghosszabb, hanem a legrövidebb távon történtek miatt, mivel egy szerencsétlen összerúgás miatt elvesztette az esélyét, hogy a váltóval nyert két-két ezüst- és bronzérem után megszerezze pályafutása első egyéni Eb-medálját:

„Nagyszerű előzéssel jöttem fel harmadiknak az elődöntőben. És azt hiszem, a biztos továbbjutást jelentő második hely is meg lehetett volna, mert a két lengyelről tudjuk, hogy a végén lelassulnak. Azonban összerúgtunk Yara van Kerkhoffal, aki egyértelműen mögöttem volt. Sajnos éppen a sérült bal bokámat rúgta meg, emiatt nem indultam a kisdöntőben”.

Jászapáti a vasárnapi folytatásról egyelőre nem akart beszélni, azt viszont szinte biztosra vette, hogy a női és a vegyes váltóval mindenképpen rajthoz áll, de egyéniben 1000 méteren is érdekelt lenne, ahogy Somodi Maja is.

Vasárnap az 1000 méter küzdelmeivel és a váltók döntőivel zárul a kontinensviadal.