Meglepetésre a Mercedestől halászott új csapatfőnököt a Williams

A Williams és a Mercedes közös közleménye szerint Vowles február 20-án csatlakozik a Mercedes motorjait és hajtásláncát használó brit csapathoz.

„Alig várom, hogy elkezdhessem a munkát a Williams Racingnél.

– idézi Vowles-t a csapat közleménye.

“I’m incredibly proud and excited to join Williams”

Our new Team Principal, James Vowles, is excited for the challenges ahead! 💪#WeAreWilliams pic.twitter.com/Cr7Ia9afbK

January 13, 2023