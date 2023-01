Boris Becker felkészülten várja az Australian Open rajtját

Boris Becker kevesebb mint egy hónappal szabadulása után úgy érzi, felkészült a hétfőn kezdődő tenisz Australian Openen rá váró szakkommentátori feladatra.

A németek legendás játékosa a Eurosportnak fog majd dolgozni, a csatornának adott pénteki interjúban pedig elmondta, hogy a büntetése alatt is tudta követni a sportág eseményeit, a legfontosabb mérkőzéseket látta, így teljesen képben van a jelenlegi erőviszonyokkal kapcsolatban.

„Nem tudtam követni minden tornát, de a BBC-t és az ITV-t nézhettem, így a wimbledoni verseny minden meccsét láttam és a US Open napi összefoglalóit is, ahogy a torinói ATP-világbajnokság döntőjét is megnézhettem. Úgyhogy a legfontosabb összecsapásokat láttam” – jegyezte meg Becker, aki éppen a tavalyi ausztrál nyílt bajnokságon dolgozott legutóbb szakkommentátorként a csatornán.

„Elvégeztem a házifeladatomat, utánanéztem mindenkinek, aki játszani akar és játszhat a tornán, úgyhogy azt hiszem, jól informált vagyok.”

Az 55 éves volt klasszist áprilisban ítélte egy londoni bíróság két és fél év szabadságvesztésre azon a címen, hogy szándékos fedezetelrejtéssel igyekezett megakadályozni adósságkötelezettségeinek behajtását, és ezzel megsértette a brit csődeljárási törvényt.

A négygyermekes volt teniszsztár 231 nap után, december 15-én hagyhatta el a börtönt, de ennek az volt az ára, hogy kitoloncolták Nagy-Britanniából, ahol 2012 óta élt. A Warner Bros. Discovery tévétársaság múlt kedden közölte, hogy a hatszoros Grand Slam-győztes az Eurosporton kommentál majd mérkőzéseket, illetve jelentkezik saját, Becker meccslabdája című műsorával.