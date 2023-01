A címvédő Red Bull különleges helyszínen mutatja be idei F1-es autóját

A vb-címvédő holland Max Verstappen és a mexikói Sergio Pérez csapata pénteken bejelentette, hogy a Red Bull RB19 bemutatójára február 3-án New Yorkban kerül sor. Ezzel a Milton Keynes-i székhelyű istálló nyitja meg az idei Forma–1-es bemutatók egész hónapban tartó sorát.

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9

Ezzel már csak két csapat, az Alfa Romeo és a Haas F1 Team „adós” a 2023-as autóbemutatója időpontjának, illetve helyszínének bejelentésével.

Just 3 teams left to announce a launch date 👀

Which one will be next? 🤔 pic.twitter.com/M10xlZoVEH

— Motorsport.com (@Motorsport) January 12, 2023