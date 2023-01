Tour de Hongrie: Szentgotthárdról rajtol, Budapestet is érinti az idei verseny

Szentgotthárdról rajtol, Nyugat-Magyarországra koncentrál és Budapestet is érinti idén a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny.

„Az elmúlt években olyan rangos mezőny érkezett a Tour de Hongrie-ra, hogy ennél nem tudunk rangosabb mezőnyt összehozni” – nyilatkozta négy hónappal a május 10. és 14. között sorra kerülő 44. magyar körverseny előtt Eisenkrammer Károly főszervező szerdán az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorban. Rámutatott: a legutóbbi kiírásban Fabio Jakobsen két, holland honfitársa, Dylan Groenewegen egy szakaszon győzött, ezt követően mindketten nyertek szakaszt a Tour de France-on is.

„Innen nincs hova továbblépni: a szakmai színvonal, a versenyzők pontértéke a legmagasabb, amit el lehet érni a világon, ennek a megtartása lehet a cél jövőben”

– szögezte le az 1992-es barcelonai olimpián szerepelt korábbi kerékpáros.

Hozzáfűzte: ebben sokat segít az, hogy a verseny immár a ProSeries-sorozat része. Ilyen kategóriájú többnapos versenyből az elmúlt években 19-et rendeztek meg Európában, szakmai, biztonsági és média szempontok alapján öt viadal kiesett ebből a körből, és csupán a Tour de Hongrie került be.

Kitért rá, sztárcsapatok is érkeznek – kedden jelentették be hivatalosan a BORA-hansgrohe szereplését -, Groenewegent már név szerint is nevezte a Jayco AlUla.

„Aki 2023 májusában szeretne a világ legjobb sprintereivel meccselni, az nem a Giro d’Italián fog indulni, hanem a Tour de Hongrie-n.”

– jelentette ki Eisenkrammer.

Kiemelte annak jelentőségét, hogy a sprinter Karl Ádámot is a soraiban tudó Epronex-Hungary révén ismét van profi – kontinentális szintű – csapata Magyarországnak. Dolgoznak azon is, hogy Fetter Erik (EOLO-Kometa), vagy a korábban győztes Valter Attila (Jumbo-Visma), illetve dobogós Dina Márton (ATT Investments) csapata is itt legyen.

„Az a furcsa helyzet állt elő, hogy Tour de France-szakaszgyőzteseket korábban tudunk szerződtetni, mint magyar sztárokat”

– fogalmazott Eisenkrammer.

Jelezte, tavaly az ötnapos Tour de Hongrie négy etapja szólt a sprinterekről, ezúttal egy kicsit szeretnék a kerékpársport egy „másik arcát is kihangsúlyozni”. a sík befutók mellett megkeresték „Magyarország legmeredekebb utcáit, útjait”, ahol a hegyimenők is tudnak teljesíteni.

2022-ben Kelet- és Észak-Magyarország adta az útvonal jelentős részét, idén a nyugati országrészre helyeződik a figyelem.

„Az első szakasz indulása Szentgotthárd lesz, a nyugati határ mellől fog indulni a verseny és az idén 150 éves Budapest is bekerül az útvonalba” – árulta el a főszervező, hozzátéve: a teljes útvonalat várhatóan egy hónap múlva ismertetik.

