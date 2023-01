Ötvennyolc éves korában pénteken elhunyt Gianluca Vialli, a 80-as és 90-es évek labdarúgásának ikonikus alakja, a Sampdoria, a Juventus, a Chelsea és az olasz válogatott korábbi kiváló támadója.

Sinisa Mihajlovic és Pelé közelmúltbeli halála után újabb súlyos veszteség érte a futballvilágot: Gianluca Vialli szervezete feladta a hasnyálmirigyrákkal vívott harcot. Az olasz csatárlegendánál először 2017-ben diagnosztizálták a kórt, három évvel később úgy tűnt, sikerült teljesen kigyógyulnia belőle, ám 2021-ben ismét kiújult a betegsége.

Ekkor még folytatta a munkát az olasz válogatott edzői stábjában, ám decemberben bejelentette, hogy a kezelések miatt nem tudja ellátni feladatait a nemzeti csapatnál. Egészségi állapota az utóbbi hetekben fokozatosan romlott, abban londoni kórházban ápolták, ahol korábban sikerrel kezelték, ezúttal azonban nem volt sikeres a terápia.

Gianluca Vialli a közelmúlt olasz labdarúgásának egyik legkiválóbb csatára, profi pályafutását szülővárosa, a Cremonese csapatában kezdte 1980-ban. Négy évvel később átigazolt a Sampdoriához, ahol ikonikus csatárduót alkotott Roberto Mancinivel. A genovai együttessel számos szép sikert ért el, egyszer nyerte meg az olasz bajnokságot, háromszor az Olasz Kupát, ezüstérmet szerzett a Bajnokcsapatok Európa Kupájában és a Kupagyőztesek Európa-Kupájában, utóbbi sorozatban ráadásul 1990-ben a csúcsra is ért.

1992-ben a Juventushoz szerződött, a Zebrákkal tovább folytatta a trófeahalmozást. A Torinóban töltött évei alatt többek közt egy olasz bajnoki aranyéremmel, egy Olasz Kupa-győzelemmel, valamint egy UEFA-Kupa és egy Bajnokok Ligája-elsőséggel bővült a dicsőséglistája.

Négy év után légiósnak állt, az angol Premier League-ben szereplő Chelsea-hez írt alá, ahol három évet töltött, ez alatt az FA Kupát, a Ligakupát és a Kupagyőztesek Európa Kupáját is sikerült megnyernie a londoniakkal.

Az olasz válogatottban 59 alkalommal szerepelt, 17-szer talált az ellenfelek kapujába. Legnagyobb sikerét az 1990-es vb-n érte el a nemzeti csapattal, ahol hazai közönség előtt bronzérmet szerzett.

Az aktív játéktól 1999-ben vonult vissza, előbb játékos-edző, majd vezetőedző lett a Chelsea-nél. 2001 és 2002 között egy rövid ideig irányította a Watford csapatát is, aztán sokáig nem vállalt edzői feladatot. 2019-ben barátja és egykori csatártársa, Roberto Mancini hívására az olasz válogatott szakmai stábjának tagja lett, s amíg egészsége engedte, segítette is a szövetségi kapitány munkáját, részese volt a Squadra Azzurra két évvel ezelőtti Európa-bajnoki diadalának is.

A kiemelt képen Gianluca Vialli, a Sampdoria, a Juventus, a Chelsea és az olasz válogatott korábbi kiváló csatára. Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga