Michael Andretti bejelentette Cadillac-motoros csapatát, érkezik a tizenkettedik F1-es istálló

Az Andretti Autosport és a GM közös bejelentése szerint az amerikai autógyártó Cadillac nevű márkájával szállna be a száguldó cirkuszba, és két pilótájuk közül legalább az egyik amerikai lenne. A csapat központja Indiana államban (USA) lenne, de Nagy-Britanniában egy kiegészítő egységet is üzemeltetnének.

– fogalmaztak a közleményben.

Two icons. One pursuit. 💪

Andretti Autosport is thrilled to support the news of Andretti Global and General Motors with @Cadillac, two American powerhouses coming together to pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship.#CadillacVSeries #AllAndretti

— Andretti Autosport / #AllAndretti (@FollowAndretti) January 5, 2023