Loeb borult a Dakar-ralin, Al-Attijah továbbra is veri a gyári Audikat

A versenyzőknek csütörtökön 645 kilométert kellett teljesíteniük, amely során 373 km volt a mért szakasz.

Al-Attijah és francia navigátora, Mathieu Baumel 4:13:23 óra alatt ért célba, megelőzve a második napi felfüggesztés-törése után visszakapaszkodó Carlos Sainzot, valamint a spanyol ralivilágbajnok csapattársát, Stéphane Peterhanselt.

A már szerdán is dobogós Peterhansel egy helyet ismét előrelépett az Audival az összetettben, így már a második helyen áll – igaz, több mint 20 perces hátránnyal katari riválisa mögött.

🚗 @SebastienLoeb was driving for the podium but he crashed in the last kilometres and had to change a wheel, losing nearly 20 minutes. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/6sBE9E6CwS

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023