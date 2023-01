Michael Smith kilencnyilast dobott a döntőben és először lett darts-világbajnok - VIDEÓ

Az angol játékos nemcsak pályafutása első vb-diadalának és az érte járó 500 ezer fontnak örülhetett az Alexandra Palace-ben, ugyanis a második szettben megdobta karrierje harmadik kilencnyilasát, azaz amikor a lehető legkevesebb kísérletből teljesíti az 501 pontot.

THE BEST LEG OF ALL TIME! 🤯🔥

MICHAEL VAN GERWEN MISSES D12 FOR A NINE-DARTER, AND THEN SMITH PINS A PERFECT LEG HIMSELF!

ONE OF THE GREATEST THINGS YOU’LL EVER SEE IN SPORT. pic.twitter.com/WyKWFcxq5V

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2023