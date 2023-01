A Pelé ravatala mellett szelfizgető FIFA-elnök visszautasította az őt ért kritikákat

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke az elmúlt hetekben szokatlan módon több alkalommal került kínos helyzetbe. A sportvezető hétfőn ismét komoly kritikák kereszttüzében találta magát, miután az interneten futótűzként terjedt el róla néhány fotó, amelyeken az aznap Brazíliában végső nyugalomra helyezett hármoszoros világbajnok labdarúgó-legenda, Pelé ravatala közelében néhány szelfit készített. Az elnök kedd este az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésben védte meg magát.

A sportvezető azt írta, mérges, hiszen sokan bírálták a tette miatt, amit valójában nem is ő kezdeményezett.

Elmondása szerint az elhunyt labdarúgó egykori csapattársai és családtagjai kérdezték meg tőle, hogy készíthetnek-e néhány közös fényképet vele, amire ő természetesen azonnal igent mondott.

A 82 éves korában múlt csütörtökön elhunyt Pelét hétfőn korábbi klubja, a sao paulói Santos FC stadionjában ravatalozták fel, a szurkolók itt vehettek végső búcsút tőle.

A ominózus szelfi – amelyen többek között a volt Santos-játékos, Lima is szerepel – itt készült. A pillanatot hírügynökségek fotósai is elkapták, de olyan kép is fellelhető, amelyen nem Infantino fogja a telefont, hanem valaki más.

FIFA boss Gianni Infantino appears to take a SELFIE near Pele’s open casket https://t.co/7V3k6Uk1ff — Daily Mail Online (@MailOnline) January 2, 2023

„Ha kritikát szül, hogy segítőkész vagyok Pelé egyik csapattársával, örömmel fogadom, és ahol csak tudok, továbbra is segítőkész leszek azokkal, akik hozzájárultak a futball legendás oldalainak megírásához” – írta Infantino, aki szerint a brazil legenda volt csapattársai nem tudták, hogyan kell szelfit készíteni.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

„Hogy segítsek nekik, elkértem egyikük okostelefonját, és csináltam egy fényképet mindannyiunkról” – magyarázta, és hangsúlyozta, hogy nagyon tiszteli és csodálja Pelét, ezért „sosem tenne olyat, ami bármilyen módon is tiszteletlen lenne vele szemben”.

„Remélem, hogy azoknak, akik elhamarkodottan ítélkeztek felettem, lesz elég tisztességük és bátorságuk beismerni a tévedésüket” – fogalmazott Infantino.

Az 52 éves sportvezető egyúttal bejelentette, hogy a FIFA zürichi székházának futballpályáját „Estádio Pelé – FIFA Zürich” névre keresztelik. Infantino korábban a FIFA mind a 211 tagországát arra kérte, hogy egyik stadionját a brazil legendáról nevezze el.

A kiemelt képen Gianni Infantino szelfizik Pelé ravatala előtt. (Forrás: MTI/EPA)