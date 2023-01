„Rengeteget tett a sportágunkért” – az F1-es világbajnok reagált Ken Block halálára

„Ragyogóan tehetséges volt, aki oly sokat tett a sportágunkért. Igazi látnok volt a maga egyedi stílusával és ragadós mosolyával” – írta Button.

In shock at the passing of Ken Block.

Such a talent that did so much for our sport. He was a true visionary with his own unique style & infectious smile.

Our sport lost one of the best today but more importantly a great man.

Sending love & hugs to the Block family 💙 #ripKen. pic.twitter.com/6HNhfSfc3R

— Jenson Button (@JensonButton) January 3, 2023