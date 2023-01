Ma temetik a Fekete Gyöngyszemet – már több tízezren rótták le kegyeletüket Pelé ravatalánál

A szurkolók több mint egy kilométer hosszú, kígyózó sorban várták, hogy egy utolsó pillantást vethessenek a legendás játékosra, többen órákat álltak sorba a harminc fokos melegben. A legtöbben brazilok, de a BBC tudósítása szerint mexikói zászlót és holland nemzeti színű kitűzőt is lehetett látni a gyászolókon.

A világsajtó is kiemelt figyelemmel követi a történéseket: az O Globo a Santostól származó adatokra hivatkozva arról ír, hogy a világ 31 országából több mint 1100 újságíró érkezett a helyszínre tudósítani.

„Örökké fog élni. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az új generációknak átadjuk az örökségét, s tovább folytassuk a történetét” – mondta az FC Santos vezetőedzője, Odair Hellmann. „A Santos trénereként én ezt minden nap meg fogom tenni, és megmutatom a fiatal játékosoknak, ki volt Pelé” – tette hozzá a szakvezető.

Brazília új elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva és felesége virágcsokrot küldött a ravatalhoz. „Őszinte hódolatunk a nagy brazilnak, Pelé királyunknak” – írták a megemlékezés virágaihoz.

Lula elnök vasárnap lépett hivatalba, és ma Santos városába utazik, hogy személyesen legyen jelen a búcsúztatón.

„Megkérjük a világ összes labdarúgó-szövetségét, 211 országot, hogy a világ minden országában nevezzenek el egy stadiont Pele-ről. Mert úgy gondolom, hogy a fiataloknak szerte a világon, a jövő nemzedékeinek tudniuk kell és emlékezniük kell arra, hogy ki volt Pelé, és mekkora örömet hozott a világnak” – fogalmazott a svájci sportvezető. Hozzátette, azt is javasolták az országos szövetségeknek, hogy a mérkőzések előtt egy perces néma csenddel emlékezzenek Pelére.

FIFA President Gianni Infantino says he will ask ‘every country in the world’ to name a football stadium after Pelé! 🇧🇷 pic.twitter.com/3bYPAx9quw

— SPORTbible (@sportbible) January 2, 2023