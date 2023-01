Keményen ütközött, majd elterült a pályán – 24 éves védőjéért aggódik a Buffalo Bills

Hamlin pillanatokkal azután esett a hátára, hogy felállt a Cincinnati Bengals játékosának szereléséből. A helyszíni videófelvételeken látszik, hogy a csapat eddzői körülbelül 10 másodpercen belül Hamlin mellé siettek, a mentők pedig kevesebb mint öt perccel az incidens után már a pályán voltak és megkezdték a játékos újraélesztését.

– áll az NFL közleményében.

🚨 #BREAKING : Buffalo Bills Damar Hamlin passes out after making a tackle⁰⁰📌 #Cincinnati | #Ohio ⁰ Currently An ambulance is now on the field doing CPR for minutes now after Buffalo Bills Damar Hamlin passes out after making a tackle in the Bills vs Bengals game in Cincinnati OH pic.twitter.com/RnNo3FbBNM

All those in the candlelight vigil for Damar Hamlin joined in prayer minutes ago just outside UC Medical Center.

You can tell how much these people, who may have never even met each other before just now, care about Hamlin’s health and safety. @WKBW pic.twitter.com/xmbhCDuI2r

