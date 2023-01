Bukott és feladta a versenyt a Dakar korábbi győztese

A szervezők közlése szerint a 31 éves versenyző az al-Ula és Ha’il közötti 447 kilométeres gyorsasági szakasz 274. kilométerénél esett el.

Brabec az első szakaszt megnyerte az idei Dakaron.

❌ Fall and withdrawal for Brabec ❌

The Honda rider crashed at km 274 of the special and was taken care of by the Dakar medical team. Suffering from neck pain, Ricky Brabec was transported to a hospital for additional examinations. #Dakar2023 pic.twitter.com/fefmK8R94Y

