Jansik Szilárd: „Kutyakötelességem” segíteni a fiatalabbakat

Jansik Szilárd, az FTC-Telekom Év férfi vízilabdázójának megválasztott válogatott játékosa karrierje legjobb évének tartja az ideit, és rutinos pólósként „kutyakötelességének” érzi, hogy segítse a fiatalabbakat a fejlődésben.

Jansik kulcsjátékosa volt a bajnokságban aranyérmes, a Magyar Kupában címét megvédő, a Bajnokok Ligájában harmadikként végző FTC-nek, míg a spliti Európa-bajnokságon csapatkapitányként vezette az ezüstérmet szerzett, jócskán megfiatalított magyar válogatottat. A pólós az M1 aktuális csatornának kifejtette: karrierje legjobb évének tartja az ideit, klubcsapatában pedig sikerült végre olyan vezérré válnia, akinek teljesítménye sok mérkőzés végkimenetelét döntően befolyásolta.

„Hála Istennek nagyobb részt jó teljesítményt nyújtottam, de mivel ez egy csapatsport, és nagyon sok jó csapattársam van, azt lehet mondani, hogy ők is jól teljesítettek. Nekem is volt azért sajnos egy-két betlimérkőzésem, de ez is jellemez minket, hogyha a másiknak nem megy, akkor majd kisegítjük a társunkat, és ez visz minket mindig előre” – mondta.

A spliti Eb legjobb játékosának megválasztott Jansik kifejtette: korábban nem volt gólkirály vagy torna legjobbja, de ez annyira nem is bántotta, mert cserébe sok mindent nyert csapatával.

„Ezt az MVP-díjat is elcserélném arra, ha most kétszeres Európa-bajnok lehetnék, de sajnos ezúttal csak az ezüstérem jött össze. Bár azért ez sem feltétlen volt tőlünk elvárt eredmény” – mondta. Hozzátette: a hazai vb-t követően – amelyen hetedikként zárt a magyar együttes – a válogatottnál kicserélődött az egész szakmai stáb, illetve a keretbe fiatalok érkeztek, a szakértők pedig úgy gondolták az Eb előtt, hogy ha bejutnak a legjobb négybe, az már „óriási eredmény” tőlük.

„És ezt mi még überelni is tudtuk, aminek nagyon örülök. Ez mutatja, hogy jó úton van a vízilabda, van jövője, mert látszott, hogy a kétezer vagy az után született játékosok milyen jól tudtak beszállni téthelyzetben egy világbajnok spanyol vagy egy olimpiai bajnok szerb csapat ellen. Nyilván ott is sok cserélődés volt időközben, de megmutatták a srácok, hogy képesek a legmagasabb szinten teljesíteni” – nyilatkozta Jansik.

Kiemelte:

fiatalabb játékosként ő is rengeteg segítséget kapott az olimpiai és világbajnok társaktól, nála „sokkal nagyobb bajnokoktól”, és ez a fajta támogatás tőle sem volt idegen.

„Úgy gondolom, hogy ez egyfajta kutyakötelességem. Kell hozzájuk türelem, megértés, és lehet mondani, hogy nem mindig és mindenki befogadó, mert ahhoz is kell türelem, mire megértik, hogy nem piszkálni, bántani akarom őket, hanem azt szeretném, amit ők is, hogy jobbak legyenek, mert azáltal jobb lesz az egész csapat is” – fogalmazott.

Hozzátette: óriási megtiszteltetés volt számára, amikor Varga Zsolt, aki egyszemélyben klubedzője és szövetségi kapitány, őt választotta a válogatott csapatkapitányának. Onnantól kezdve a fiatalok támogatása már a feladatkörévé is vált.

A pólós kiemelte: klubjában úgy készülnek, hogy egy szezonban akár 20-szor is csúcsformában legyenek, hiszen a Bajnokok Ligája-meccsek, a hazai sorozatokat, a bajnokságot, illetve a Magyar Kupát tekintve az elődöntők, döntők maximális erőbedobást kívánnak tőlük.

„De fel vagyunk készülve erre, és nagyon bízunk benne, hogy ott leszünk a bajnoki végjátékban, mert az a minimum elvárás, hogy a döntőbe jussunk be, és ha már ott vagyunk, akkor persze nyerjük is meg. A Bajnokok Ligája azért egy nehezebb falat, látszik, hogy egy-két csapat előttünk van. Tehát még sokat kell dolgoznunk, de ott ugye június elejére kell úgy összeállnunk, hogy tényleg reális esélyünk legyen az éremszerzésre” – nyilatkozta.

Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor