A világ minden táján megemlékeztek Peléről, aki még játszotta a futballt

New Yorktól Tokióig, Londontól Sao Paulóig a világ minden pontján megemlékeztek a legendás brazil labdarúgóról, Peléről. Hazájában szurkolók tömegei vonultak utcára és még a Rio de Janeiróban található Megváltó Krisztus szobrát is zöld-sárga fényekkel világították meg. Jair Bolsonaro, a hivatalából vasárnap távozó brazil elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a háromszoros világbajnok tiszteletére – számolt be az M1 Híradó.